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Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Быть, а не казаться»

ФГБУ «Роспатриотцентр» федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с движением первых и центром «Воин» объявляет о старте первого Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на создание сообщества наставников патриотического воспитания и формирование кадрового резерва для федеральных, региональных и общественных организаций, реализующих программы патриотической направленности.

Для участия приглашаются граждане Российской Федерации от 16 лет: педагоги, специалисты в сфере воспитания, советники по воспитанию в образовательных организациях, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, участники патриотических проектов, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.

Прием заявок открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф с 1 июня по 15 июля 2024 года.

Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие других проектах движения первых и войти в состав кадрового резерва движения первых и Центра «Воин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.