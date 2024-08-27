сегодня в 15:11

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе ПДД в честь Дня знаний

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проведет конкурс по ПДД, приуроченный ко Дню знаний, сообщает пресс-служба фонда.

С 4 сентября по 4 октября 2024 года состоится II Всероссийский конкурс презентаций и видео-работ на тему ПДД «Как таблицу умножения — знаем правила дорожного движения», приуроченном ко дню знаний и направленном на профилактику ДТП с участием детей.

Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через отображение в творческих работах культуры безопасности поведения на дорогах.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.