Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе ПДД в честь Дня знаний
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проведет конкурс по ПДД, приуроченный ко Дню знаний, сообщает пресс-служба фонда.
С 4 сентября по 4 октября 2024 года состоится II Всероссийский конкурс презентаций и видео-работ на тему ПДД «Как таблицу умножения — знаем правила дорожного движения», приуроченном ко дню знаний и направленном на профилактику ДТП с участием детей.
Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через отображение в творческих работах культуры безопасности поведения на дорогах.
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.
Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.