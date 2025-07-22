Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Общий сбор»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Общий сбор». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», в нем принимают участие волонтеры, расчищающие от мусора берега водных объектов. Организатор конкурса — ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», в Подмосковье мероприятие поддерживает Минэкологии региона. Целью проведения конкурса является повышение узнаваемости и популяризация Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», слоган мероприятия: «Помогай природе — получай подарки!». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Подмосковные волонтеры традиционно становятся одними из самых активных участников подобных мероприятий. Хочу еще раз поблагодарить их за неравнодушное отношение и огромную помощь в деле сохранения экологического благополучия наших водоемов. Уверен, что жители Подмосковья примут такое же активное участие и в конкурсе «Общий сбор», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Конкурс пройдет с 15 июля 2025 года по 17 сентября 2025 года, принять участие в нем сможет любой желающий, заполнивший заявку на сайте мероприятия: сбор-волонтеров.рф. Мероприятие проводится в следующих номинациях: «Необычная находка», «Экопрорыв», «Экоблогер», «Абсолютный чемпион», «Экоколлектив», «Экосемья», «Медиамастера», «Эконаставники», «Живая память» и «Оригинальная уборка».

За годы проведения конкурса в нем приняли участие свыше 11 миллионов человек, которые расчистили берега 11 тысяч водоемов во всех регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

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