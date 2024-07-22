В 2023-2024 учебном году Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» проведен ежегодный Международный конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на усиление проводимой в регионе антинаркотической работы посредством вовлечения подростков, молодежи и педагогического сообщества к созданию и реализации социально значимых проектов в области здоровьесбережения, с применением метода «сверстник-сверстнику» и использованием профилактических программ, созданных организацией, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, а также формирование ценности здорового образа жизни, укрепление морально-нравственных и семейных ценностей.

В конкурсе приняли участие более 700 команд из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, Республик Беларусь и Армения, Московскую область представили 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из СОШ «Мозаика» село Путилково стала обладателем приза в спецноминации категории «Наставник».

Две команды были приглашены на Всероссийский слет добровольцев организации «Исходный код». Благодаря полученному опыту, в 2024-2025 учебном году учащиеся совместно с педагогами смогут продолжить деятельность, применив полученные знания на практике, с целью вовлечения в добровольческую деятельность другие образовательных учреждения возглавляемого Вами региона.

Деятельность добровольческих команд, участников конкурса, направлена на формирование критического мышления по отношению к транслируемым в обществе негативным установкам, таких как: употребление табачных (никотиновых), алкогольных, наркотических изделий, и развитие полезных навыков.

За весь период конкурса подростками проведено свыше 7 000 профилактических мероприятия для сверстников и младших школьников: интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов, созданных Организацией, разработаны настольные игры, викторины, марафоны здоровья и многие другие форматы мероприятий, которые охватили более 130 000 человек.

По итогам реализации профилактических проектов организацией было принято консолидированное решение продолжить деятельность в направлении работы с молодежью, усилить работу по укреплению факторов защиты подрастающего поколения, способствуя развитию добровольчества, реализации государственной антинаркотической политики, создавая и внедряя современные и эффективные методики работы, привлечь новые образовательные учреждения к участию в конкурсе в 2024-2025 учебном году.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.