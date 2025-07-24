Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Лучший специалист по закупкам»

Электронная торговая площадка «Регион» приглашает принять участие в I Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по закупкам России — 2025» (дистанционно в электронном формате), который состоится 16 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами конкурса выступают Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике, БРО Общероссийская общественная организация «Опора России», БРО Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Цифровая Академия «Атмосфера» и ООО «Регион».

Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен.

Основные цели конкурса — повышение престижа профессии специалиста по закупкам; выявление и поощрение лучших специалистов в области закупочной деятельности; пропаганда положительного опыта работы в области закупок; формирование кадрового резерва для сферы закупок: конкурс позволит выявить перспективных специалистов, которые могут стать лидерами в сфере закупок в будущем.

К участию в конкурсе приглашаются специалисты по закупкам, делегируемые предприятиями, организациями, учреждениями (ведомствами), зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Победители конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами и кубками, им присваивается звание «Лучший специалист по закупкам России — 2025». Также будут отмечены участники в номинации «Топ-10 лучших специалистов по закупкам России — 2025», а также на звание лучшего специалиста отрасли (согласно коду ОКВЭД). Итоги конкурса и рейтинг «10 лучших специалистов по закупкам России — 2025» публикуются в средствах массовой информации.

Заявки о намерении принять участие в конкурсе принимаются с 18 июля до 10 сентября 2025 года (включительно) на сайте конкурса.

Конкурс состоится 16 сентября 2025 г. Начало в 10.00 (время московское).

Подробности об условиях и порядке проведения конкурса размещены на сайте конкурса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.