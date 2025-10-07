Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Лидеры села»

Общественная организация «Российский союз сельской молодежи» совместно с Ассоциацией «ВАРМСУ» и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) объявили о продлении регистрации на третий сезон Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурс предназначен для молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет, которые проживают или работают в сельской местности. Он открыт для представителей различных профессиональных сфер: управления и общественно-политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры, спорта, сельского хозяйства, а также блогеров, лидеров мнений в медиасферах и других отраслей, связанных с развитием села. Отличительной особенностью проекта является возможность подавать заявку без предварительного управленческого опыта, что делает участие доступным для начинающих и молодых профессионалов, желающих проявить свои лидерские и управленческие компетенции.

Процесс отбора включает два дистанционных этапа и финальный очный тур. Первый этап — интеллектуальный тест — направлен на проверку общего уровня знаний, аналитических способностей и креативного мышления участников. Второй этап — тест мотивации и потенциала в области общественно-политической деятельности — позволяет определить внутренние качества и стремления конкурсантов. Финальный этап запланирован на конец текущего года и предусматривает проведение очного конкурсного дня, в ходе которого участникам предстоит решить реальные кейсы из сферы управления и представить свои проекты и решения на суд жюри.

В ведомстве отметили, что заявки на участие можно подать до 19 октября включительно через официальный сайт конкурса лидерысела.рф. Участие открывает молодым людям возможность проявить свои управленческие способности, получить поддержку и ресурсы для реализации своих инициатив, а также стать частью активного движения по развитию сельских территорий страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.