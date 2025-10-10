Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Говорим о Победе»

ООД «Бессмертный полк России» в рамках проекта «Бессмертный полк: память вне времени» при поддержке Фонда президентских грантов запускает конкурс на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе» (14+). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На конкурс будут приниматься все опубликованные материалы (профессиональные и любительские репортажи, статьи, интервью, посты и другой контент) патриотического характера, посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также специальной военной операции и ее участникам. Подать заявку на конкурс могут: зарегистрированные СМИ; а также организации, публикующие материалы на корпоративных ресурсах; индивидуальные авторы — пользователи социальных сетей и блогеры.

Партнерами проекта выступают МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, Дирекция документального вещания телеканала RT. В приложенном файле представлено Положение о конкурсе.

14 октября 2025 года в 11:00 по Московскому времени ООД «Бессмертный полк России» проведет пресс-конференцию по старту конкурса. Подробнее о конкурсе, требованиям к заявкам, порядке проведения и подведения итогов на пресс-конференции расскажут: Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, Руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, представители Медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте пресс-центра по ссылке.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.