Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»
Фото - © МедиаБанк Подмосковья
Продолжается регистрация участников на второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Принять участие в нем могут семейные команды, состоящие как минимум из четырех человек, представляющих не менее трех поколений. В каждой команде должен быть хотя бы один участник в возрасте от 5 до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В первом сезоне конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», собрав 587 250 участников из 102 735 семейных команд. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья». Тема второго сезона — «Культурный код России».
В рамках мероприятий планируется возрождение и развитие семейных традиций, изучение истории семьи, укрепление межпоколенческих связей и формирование новых совместных увлечений.
Победители конкурса получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейные путешествия. Конкурс направлен на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и сближение поколений.
Регистрация открыта до 14 сентября на официальном сайте конкурса.
С положением можно ознакомиться по ссылке.
Организатором конкурса выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.