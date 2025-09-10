сегодня в 18:21

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Продолжается регистрация участников на второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Принять участие в нем могут семейные команды, состоящие как минимум из четырех человек, представляющих не менее трех поколений. В каждой команде должен быть хотя бы один участник в возрасте от 5 до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В первом сезоне конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», собрав 587 250 участников из 102 735 семейных команд. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья». Тема второго сезона — «Культурный код России».

В рамках мероприятий планируется возрождение и развитие семейных традиций, изучение истории семьи, укрепление межпоколенческих связей и формирование новых совместных увлечений.

Победители конкурса получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейные путешествия. Конкурс направлен на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и сближение поколений.

Регистрация открыта до 14 сентября на официальном сайте конкурса.

С положением можно ознакомиться по ссылке.

Организатором конкурса выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.