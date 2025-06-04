Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит в период с 15 мая по 20 сентября IV Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России», Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится с целью продвижения этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации, повышения туристической привлекательности регионов через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.

Участие в конкурсе повышает чувство патриотизма, любви к народной культуре, определяет приоритеты духовного и художественного вкуса, воспитывает интерес и уважение к культурному наследию нашей страны, а также формирует общие компетенции, такие как использование информационно-коммуникационных технологий в сохранении народной культуры, традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Задачи конкурса:

изучение, сохранение и разумное использование богатого культурного наследия народов нашей страны;

стимулирование творческой деятельности;

совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности;

расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач;

повышение туристической привлекательности этнообъектов и регионов.

В конкурсе принимают участие инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных и муниципальных учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность.

Прием заявок и видеороликов на конкурс стартует 15 мая и завершается 20 сентября в 23:00 по московскому времени.

Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий и подведение итогов конкурса проводится в октябре. Объявление победителей и торжественная церемония награждения победителей конкурса проводится в ноябре.

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