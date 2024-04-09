Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсах по ПДД

С 8 апреля по 17 мая 2024 г. состоится VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения!», приуроченного к Международному Дню семьи и Дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».

с 19 апреля по 20 мая 2024 г. пройдут конкурсы, направленные на профилактику ДТП с участием детей и приуроченные ко Всемирному Дню изобретения трамвая: III Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Трамвайный бум»; III Всероссийский конкурс стихов и песен о троллейбусе «Азбука трамвая»; III Всероссийский конкурс видео работ и презентаций «Берегись трамвая!».

Мероприятия проводятся с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности.

Благодаря взносам участников Всероссийских проектов оказывается помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов описана в Положениях и размещена на сайтах фонда: www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.