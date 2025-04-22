Жители Подмосковья могут принять участие в ИТ-соревнованиях

Идет прием заявок для участия в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к командным соревнованиям по защите информации могут жители региона старше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Команда должна включать от 2 до 7 спортсменов и 1 тренера.

Соревнование по кибербезопасности проходит в два этапа: онлайн-этап состоится 26 апреля. Участников ждут 6 ключевых категорий, которые будут доступны в день старта соревнований: FORENSICS, REVERSE, CRYPTO, STEGA, WEB и PPC. Финал пройдет 19–22 мая в Смоленске.

Регистрация команд открыта до 24 апреля. Для формирования команды необходимо обратиться к официальному представителю региона в Федерации спортивного программирования. Контакты представителей доступны по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.