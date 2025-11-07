сегодня в 18:47

Жители Подмосковья могут принять участие в ИТ-соревнованиях

С 1 ноября по 7 декабря 2025 года пройдет один из крупнейших турниров по информационной безопасности — IX Кубок CTF России. Принять участие могут команды всех уровней — студенческие, школьные и команды молодых специалистов до 27 лет, прошедшие онлайн отбор (2-3 ноября 2025). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Отрасль «Информационная безопасность» (кибербезопасность) на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений развития молодого поколения.

Проект будет способствовать получению знаний и навыков в сфере информационной безопасности, укреплению уже имеющихся знаний и вовлечению в данною область талантливой молодежи.

Масштабный CTF-турнир даст возможность командам со всей страны соревноваться с сильнейшими CTF-игроками России и выявит самую успешную команду по итогам года.

По итогам отборочного этапа формируется 30 команд для участия в очном зачете (по 10 команд с каждого зачета — школьный, смешанный и академический).

В образовательные учреждения будут направлены приглашения к участию.

Призовой фонд турнира 750 000 рублей. Также победители получат брендированную подарочную продукцию от партнеров соревнований, кубок, сертификаты/дипломы. Педагоги и кураторы, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.