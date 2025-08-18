Жители Подмосковья могут принять участие в ИТ-соревнованиях

До 28 августа можно подать заявку на участие в соревновании по спортивному хакингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам предстоит решить задачи по кибербезопасности, взломать специально подготовленные системы и искать уязвимости в контролируемых условиях.

При регистрации необходимо выбрать подходящий трек: их будет несколько, и они отличаются сложностью заданий и призами. IT-трек подойдет разработчикам, тестировщикам, аналитикам и другим специалистам в сфере информационных технологий. Для участия необходимо собрать команду от 1 до 4 человек. CTF-трек разработан для специалистов по кибербезопасности и опытных CTF-игроков без ограничений. Также есть Студенческий трек, который подойдет тем, кто учится в колледже или университете.

Соревнования пройдут онлайн 13–14 сентября. Уточнить информацию о мероприятии и зарегистрировать можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.