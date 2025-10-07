сегодня в 12:21

Жители Подмосковья могут принять участие в ИТ-хакатоне

До 15 октября можно подать заявку для участия во Всероссийском соревновании для студентов и специалистов ИТ-индустрии «Открой#Моспром». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

К участию приглашаются ИТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, продакт-менеджеры, HR- и PR-практики возрастом от 18 до 45 лет. Участникам предстоит разработать прототипы технологических продуктов и сервисов для реальных запросов ведущих предприятий столицы.

Для прохождения хакатона необходимо собрать команду от 3 до 5 человек, выбрать один из шести представленных кейсов от топ-предприятий Москвы и создать лучшее цифровое решение.

Принять участие в соревновании можно онлайн или в очном формате на площадке «Технополис Москва». Уточнить подробности мероприятия и зарегистрироваться можно на официальном сайте хакатона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.