Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Всемирный день качества»

С 11 по 15 ноября Роскачество совместно с Минпромторгом России, министерством экономического развития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией проведет масштабный Международный форум «Всемирный день качества» с целью обсуждения лучших региональных и муниципальных практик будет организован региональный день, который будет проводиться 15 ноября в гибридном формате. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

С каждым годом растет количество субъектов федерации, присоединяющихся к общенациональному проведению дня качества. Это общее движение дает возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых товаров или услуг и представить результаты своей деятельности, отметить специалистов, работающих в сфере качества, а также, обменяться полезным опытом и скоординировать планы дальнейшего развития. Для потребителей день качества — возможность поблагодарить отечественных производителей товаров и представителей сферы услуг за качество, тем самым способствуя поддержке и совершенствованию качества.

Активное проведение дня качества, широкое освещение и общественный резонанс этого события являются не только отражением ключевых направлений государственной политики, имеющих стимулирующий экономический эффект и высокую социальную значимость, но и способствуют сформированию устойчивого интереса потребителей к качественным услугам и качественной продукции.

Высокое качество товаров, услуг, процессов сегодня стало символом современной России, государственная политика которой направлена на укрепление доверия к отечественной продукции внутри страны и повышении ее репутации на международной арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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