Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Область будущего»

В форумах Росмолодежи в этом году примут участие более 20 тысяч молодых людей со всей страны, молодые семьи, участники СВО, а также представители иностранной молодежи. В Липецкой области второй год подряд Всероссийский молодежный образовательный форум «Область будущего» объединит 1 тыс. участников в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Форум пройдет в формате четырех тематических смен на базе круглогодичного молодежного образовательного центра АНО «Область будущего».

Откроет форум смена «IT-ГОРОД», которая пройдет в период со 2 по 6 сентября и объединит участников треков «Первые в IT-ГОРОДЕ» в возрасте от 14 до 17 лет и «IT- ГОРОД» – от 18 до 35 лет. К участию приглашаются представители молодежи, желающие реализовывать себя в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата-саентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.

Вторая смена «IT-ИСКУССТВО», которая пройдет с 9 по 13 сентября, включает в себя треки «Первые в IT-ИСКУССТВЕ», участие молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, и «IT-ИСКУССТВО» для молодых специалистов от 18 до 35 лет.

В треках второй смены примут участие молодые представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR – разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, геймдизайнеры.

Третья смена «Цифровая трансформация государственной молодежной политики» – пройдет 16 - 18 сентября в партнерстве с Натальей Сергеевной Гаркушей, направлена на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью.

Заключительная четвертая смена по программе «Сколтех» состоится 21 - 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Участниками третьей и четвертой смен станут представители молодежных IT-сообществ, молодые специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, молодые люди, интересующиеся современными разработками в сфере IT в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участников 14 – 17 лет предусмотрены отдельные треки в рамках каждой смены, адаптированные под возраст и уровень подготовки.

Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодежи и получить возможность получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

Подать заявку на форум можно на платформе «Росмолодежь.Форумы».

Контакты для СМИ: Толстых Наталья 8 (919) 256-55-05.

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