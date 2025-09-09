Жители Подмосковья могут принять участие в форуме Kazan Digital Week

Жители Подмосковья смогут принять участие в международном форуме Kazan Digital Week — 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На форуме участники смогут обменяться знаниями, наладить международное сотрудничество в области искусственного интеллекта, а также интегрировать современные технологии в научные исследования, бизнес и государственное управление. В числе основных тем — интеллектуальные транспортные системы, цифровое управление государственными процессами, индустрия 4.0, кибербезопасность и другие актуальные направления. Подробнее о программе и регистрации можно узнать по ссылке.

Мероприятие организуется при поддержке Минцифры России и кабинета министров Республики Татарстан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.