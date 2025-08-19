Жители Подмосковья могут принять участие в форуме госслужащих «ГосСтарт»

В этом году форум «ГосСтарт» пройдет с 11 по 13 ноября в г. Нижнем Новгороде в формате конгресс-форума с суммарным количеством участников 1000 человек, сообщает пресс-служба организаторов.

Ежегодно на территории Нижегородской области проходит форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» (далее – форум «ГосСтарт»), посвященный подведению итогов реализации Программы в уходящем году и разработке предложений по созданию механизмов повышения привлекательности государственной и муниципальной службы и ее образа для молодежи, а также развития патриотически настроенного сообщества молодых служащих.

Целевая аудитория – государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники силовых ведомств, студенты образовательных организаций высшего образования, члены молодежных организаций политических партий и общественных молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет.

Форум «ГосСтарт» включает в себя образовательную программу, направленную на повышение знаний участников в области государственного и муниципального управления, повышения уровня компетенций молодых государственных и муниципальных служащих, проектные сессии, открытые диалоги с представителями федеральных государственных органов, внеучебную программу, направленную на профилактику здоровья, а также мероприятия, направленные на развитие российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

Регистрация доступна по ссылке: myrosmol.ru/events/0a57d3b5-4e17-4846-91ca-d54f8c39aea1.

Транспортные расходы и расходы на проживание участников осуществляются за счет направляющей стороны, питание осуществляется за счет принимающей стороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.