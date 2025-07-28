Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале «Народов России и СНГ»

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном фестивале «Народо России и СНГ». Мероприятия фестиваля запланированы к проведению в период с 31 октября по 5 ноября, сообщает пресс-служба организаторов.

Деловая программа фестиваля будет организована совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество», Российским обществом «Знание», Министерством культуры Российской Федерации в период с 31 октября по 1 ноября 2025 г. в рамках VI Всероссийского форума «Народы России». Дополнительно в рамках мероприятий фестиваля ФАДН России совместно с Россотрудничеством будет организовано проведение X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», а также IX Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Просветительская программа фестиваля будет организована для широкой аудитории Русским географическим обществом совместно с Российским обществом «Знание» в период с 2 по 3 ноября 2025 г. на площадке Национального центра «Россия». Основные тематические линии просветительской программы сконцентрируются на этнокультурном и географическом многообразии, истории, традициях, духовно- нравственных ценностях народов России.

Культурная и выставочная программа будет организована АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», Минкультуры России, Русским географическим обществом, ФГБУ «Дом народов России» в период проведения фестиваля.

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