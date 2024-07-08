Жители Подмосковья могут принять участие в ежегодном конкурсе «Успешный патент»

Федеральной службой по интеллектуальной собственности учрежден ежегодный конкурс «Успешный патент». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Целью конкурса является выявление положительного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в различных отраслях промышленности. В 2024 году будут рассмотрены успехи в коммерциализации разработок по итогам 2023 года.

В конкурсе могут принимать участие российские изобретатели (юридические и физические лица), правообладатели патента на изобретение, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте Роспатента по ссылке до 10 августа 2024 г.

Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации федерального проекта «Популяризации науки и технологий».

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