Жители Подмосковья 19 мая (в День пионерии) могут поучаствовать в ежегодной Всероссийской акции «Сад — связь поколений» — высадка саженцев (преимущественно плодово-ягодных деревьев) одновременно во всех населенных пунктах России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель акции: создание новой традиции — высадка саженцев в рамках акции «Сад — Связь поколений», отмечаемый ежегодно 19 мая с тем, чтобы поддержать и развить социокультурные ценности, объединяющие наше общество, сформировать бережное отношение к природе, наглядно и красочно продемонстрировать важность труда в долгосрочной перспективе, сформировать обстоятельства для духовного единения людей и патриотического воспитания молодежи.

Задачи акции:

одновременная посадка саженцев (преимущественно плодовых деревьев в зависимости от климатических условий);

привлечение как можно большего числа участников к данной акции;

формирование культуры посадки и ухода за фруктовыми садами;

коррекция потребительского отношения к природе.

Проект поддержали министерства, ведомства и руководство многих регионов России, ветеранские общественные организации, предприятия и учебные заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.