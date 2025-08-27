Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в Московской области планируется с 13 октября по 14 ноября. Все участники получат благодарности, смогу потратить эко-баллы на призы или перевести для СВакция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в Московской области планируется с 13 октября по 14 ноября. Все участники получат благодарности, смогу потратить эко-баллы на призы или перевести для СВО, сообщает пресс-служба организаторов.

Весной в результате эко-марафона в Московской области было собрано и передано в переработку 57 580 кг, что эквивалентно более 950 спасенным деревьям. Участники акции получили благодарственные грамоты и ценные призы.

Марафон возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить остро-дефицитное древесное сырье, а жителям планеты — ее ресурсы, а также является частью программы по созданию отрасли по раздельному сбору отходов. На сегодняшний день акция успешно проходит в 50 субъектах РФ при поддержке региональных Правительств, Минприроды, Минобразования и администраций областей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.