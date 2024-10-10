Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате «Знание.Игра»

Это первая интеллектуальная игра в новом учебном году, которая даст школьникам возможность проверить свои знания по пройденному материалу и получить подарки от партнеров курса.

Всего в рамках курса будет проведено восемь игр, каждая из которых пройдет по итогам отраслевых уроков. На этих уроках школьники знакомятся с достижениями России в различных сферах, включая промышленность, торговлю, сельское хозяйство, государственное управление и цифровые технологии. Важной частью уроков является знакомство с наиболее востребованными профессиями в этих отраслях.

Игра охватит все федеральные округа России, в том числе и Московскую область. Для Дальневосточного и Сибирского округов подготовят специальные версии викторины, чтобы учесть разницу в часовых поясах. В рамках игры предусмотрены два тура: первый будет посвящен вопросам по сельскому хозяйству, в частности, растениеводству и садоводству, второй — атомной промышленности. Для участия в игре школьникам нужно зарегистрироваться на сайте «Знание.Игра», где также будет размещена полезная информация и итоги чемпионата.

Участники смогут получить бонусы от партнеров курса, среди которых Госкорпорация «Росатом».

Курс «Россия — мои горизонты» реализуется при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и направлен на профориентацию школьников. Партнером курса выступает Российское общество «Знание», которое в прошлом учебном году подготовило почти 100 видеороликов для занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.