Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате по программированию

Началась регистрация на восьмой чемпионат по программированию Yandex Cup 2025. Принять участие могут как опытные программисты, так и юниоры от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам доступны шесть направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм», посвященный спортивному программированию. Также есть отдельный трек для школьников 14-18 лет «Юниоры».

Чемпионат будет состоять из нескольких этапов:

20–29 октября пробный тур, на котором участников познакомят с платформой чемпионата и форматом задач прошлых лет;

2 ноября состоится квалификация, где лучшие участники каждого направления пройдут в финал;

с 15 октября по 5 ноября пройдет отборочный тур по машинному обучению.

Финал и церемония награждения состоятся 5–7 декабря. Подать заявку на участие можно на сайте чемпионата: https://yandex.ru/cup/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.