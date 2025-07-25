Жители Подмосковья могут принять участие в акциях ко Дню памяти детей

Жители Подмосковья могут принять участие в памятных акциях ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, передает пресс-служба партии "Единая Россия".

Для этого создана интерактивная карта с описанием всех точек проведения мероприятий в регионе, организованных «Единой Россией» и «Молодой Гвардией».

Акции пройдут в муниципалитетах Подмосковья и включают в себя:возложения цветов и митинги, выставки детских рисунков и фотографий погибших, а также памятные инсталляции.

По словам руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианы Алумянц, этот день важен не только для того, чтобы почтить память тех, чья жизнь была оборвана жестокостью войны, но, и чтобы напомнить о ценности детства и мира.

«Мы не имеем права забывать о трагедии, затронувшей самых беззащитных. Память о детях — жертвах Донбасса — наш общий долг, который объединяет разные поколения ради мира и сострадания. Приглашаем всех жителей Подмосковья присоединиться к акции и почтить их память вместе с нами», — подчеркнула Диана Алумянц.

Напоминаем, что полный список дат, времени и мест проведения с указанием муниципалитетов и форматов мероприятий доступен на интерактивной карте региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.