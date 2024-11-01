Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Умный город»

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минстроем России реализуется ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

За время реализации проекта «Умный город» более 200 городов из 48 субъектов Российской Федерации внедрили решения, способствующие решению приоритетной задачи — создание комфортных условий для жизни граждан страны.

Субъекты Российской Федерации осуществляют системную работу по поддержке военнослужащих и их семей. При этом силовые подразделения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, участвующие в боевых действиях, нуждаются в общей дополнительной поддержке. Совместно с Общероссийским Народным Фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» Минстрой России реализует акцию «Умный город», которая проводится по трем основным направлениям:

сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей;

передача историческим субъектам Российской Федерации программного обеспеченияи оборудования для реализации проектов «Умный город»;

направление писем со словами поддержки военнослужащим специальной военной операции.

Акция проводится до 10 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе существенно снизилось количество поступающих обращений по поводу мобилизации от призванных граждан и их родственников.

Он отметил, что каждый вопрос от мобилизованных и их близких рассматривается в индивидуальном порядке.