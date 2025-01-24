Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском проекте «Многодетная Россия»

В 2025 году фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» продолжает реализовывать Всероссийский проект «Многодетная Россия», сообщает пресс-служба организаторов.

Два масштабных мероприятия проекта: Форум многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия», проводятся в рамках реализации мероприятия Плана основных мероприятий Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации.

Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми.

В мероприятиях проекта принимают участие общественные объединения многодетных семей, многодетные семьи, социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Условия и порядок участия в мероприятиях проекта размещены на сайте фонда и на сайте РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» многодетные-семьи.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.