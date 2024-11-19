Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском флешмобе ко Дню матери

Фонд Андрея Первозванного запускает Всероссийский флешмоб «Поблагодари маму!» ко Дню матери и приглашает всех к участию, сообщает пресс-служба фонда.

Мама — самый близкий и родной человек, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Предстоящий праздник — замечательный повод поздравить мам и выразить благодарность.

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно с 20 по 24 ноября выложить на своей странице в ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме. Далее необходимо отметить пост хештегом #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного. Аккаунт должен быть открыт. Также нужно подписаться на страницы: vk.com/fap_fund и vk.com/mr.skovorodkin.

Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным образом будут определены 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат сертификаты Ozon от фонда Андрея Первозванного и подарки от партнера флешмоба — MR.Сковородкин.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 27 ноября на страницах фонда Андрея Первозванного и во ВКонтакте.

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