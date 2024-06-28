Жители Подмосковья могут поучаствовать во II всероссийской акции «Пластик рулит»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной при поддержке общенационального союза некоммерческих организаций России приглашает к участию во II Всероссийской акции проекта «Пластик рулит» по сбору пластика для помощи пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в акции можно до 24 августа.

Цель проекта: привлечение общественности к сбору пластикового вторсырья с целью снижения экологического ущерба от пластиковых отходов, а также привлечение внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме ДТП и оказание адресной помощи пострадавшим.

Задачи проекта: привлечь внимание общественности к экологической культуре; заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов; продвижение идеи грамотной утилизации отходов и вторичной переработки пластика; привлечь внимание к культуре поведения на дорогах; помочь пострадавшим в ДТП.

К участию приглашаются жители всех регионов РФ. Для этого необходимо: собрать пластик и сдать его в приемный пункт; вырученные средства перечислить на расчетный счет фонда по реквизитам, указанным ниже; сделать фото, видео отчеты, написать статью по сбору и сдачи пластика; отправить всю информацию и копию взноса пожертвования на электронный адрес акции: plastikrulit@fond-edykina.ru; поделиться информацией в социальных сетях проекта (Telegram, Вконтакте, Одноклассники).

Реквизиты

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Сокращенное наименование: Фонд имени «Наташи Едыкиной»

ОГРН: 1102202003045, ИНН 2225111810, КПП 222501001

Р/с № 40703810574570000002

Реквизиты банка

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК г. Красноярск

к/с № 30101810000000000388

БИК 040407388

Все участники акции будут отмечены благодарственными письмами.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: +7 (903) 947-26-29; +7 (903) 947-66-81, по электронному адресу: plastikrulit@fond-edykina.ru, либо на сайте.

Благотворительные пожертвования со II Всероссийской акции проекта «Пластик рулит» будут направлены на проведение мероприятий фонда по профилактике ДТП с участием детей и на адресную помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП. С историями подопечных можно ознакомиться на сайте фонда.

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