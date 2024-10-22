Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые»

4 ноября, в День народного единства, в московском «Манеже» пройдет восьмой просветительский марафон «Знание.Первые», организованный Российским обществом «Знание». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом масштабном мероприятии примут участие политические деятели, журналисты, ученые, блогеры и деятели культуры, которые расскажут молодежи Центрального федерального округа о возможностях для учебы, карьеры и творческой самореализации.

Участники марафона узнают, как достичь успеха, вдохновляясь примерами из жизни известных людей. Спикеры поделятся историями своих профессиональных достижений, обсудят перспективы для молодых людей в России и помогут выбрать путь развития в разных сферах.

В числе выступающих — председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, Герой Российской Федерации Владислав Головин, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачев. Также к участию в марафоне приглашены Председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр города Москвы Сергей Собянин и многие другие. Марафон станет площадкой для обмена опытом и общения между молодежью и успешными профессионалами.

Трансляция мероприятия будет доступна в эфире «Знание.ТВ» на сайте общества «Знание», а также в официальной группе организации во ВКонтакте.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021. За это время прошло 7 марафонов, участниками которых стали свыше 80 тыс. человек и более 700 спикеров.

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