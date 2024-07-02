Жители Подмосковья могут поучаствовать в программе «Классная страна»

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов реализует Всероссийскую программу по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах РФ «Классная страна». В программе могут принять участие жители Подмосковья, сообщает пресс-служба организации.

Программа направлена на интеграцию путешествий в образовательный процесс.

Мероприятия, реализуемые в рамках «Классной страны», способствуют решению задач и достижению показателей национальных целей, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, национальных проектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Экспертный совет Всероссийской программы возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Подробная информация о Всероссийской программе доступна на официальном сайте и в Telegram-канале.

В рамках реализации «Классной страны» в 2024 году агентством планируется проведение открытого обучения для широкого круга лиц, прием региональных заявок, реализация образовательной программы для профильных специалистов (в заочном и очном форматах), разработка и защита образовательно-туристических продуктов.

В период с 28 июня по 8 июля 2024 года агентством проводится открытое обучение «Классной страны» для заинтересованных физических лиц с регистрацией всех слушателей на сайте. По результатам открытого обучения участники, успешно прошедшие тестирование, будут рекомендованы агентством региону для включения в региональную проектную команду.

В период с 8 по 21 июля 2024 года запланирован прием региональных заявок на участие в основном и заключительном этапах «Классной страны».

Вводный вебинар для представителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за участие региона в «Классной стране», состоится 10 июля 2024 года в 11:00 (по московскому времени). Регистрация участников на вводный вебинар «Классной страны» обязательна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.