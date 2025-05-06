Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Знание.Премия»

Жители Подмосковья могут принять участие в просветительской награде «Знание.Премия». Заявки на участие в пятом, юбилейном сезоне премии принимаются по 18 номинациям, в том числе по номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», приуроченной к Году защитника Отечества в России, сообщает пресс-служба организаторов.

Одним из флагманских проектов Российского общества «Знание» является просветительская награда «Знание.Премия» — главная премия России в области просвещения, которая учреждена в 2021 году для признания достижений общественных деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также просветительских проектов и организаций из разных областей.

Целью проведения премии является повышение значимости и престижа просветительской деятельности и просветителей в Российской Федерации и за ее пределами.

На соискание премии в 2024 году было подано 19 523 заявки из всех регионов России и 56 зарубежных стран; над отбором номинантов и лауреатов работали 500 экспертов и членов почетного жюри.

С целью усиления поддержки региональной просветительской деятельности в каждом из 89 субъектов Российской Федерации будут определены выдающиеся просветители и лучшие просветительские проекты, которые внесли значительный вклад в развитие просвещения в своем регионе. Прием заявок открыт до сентября 2025 года на официальном сайте премии по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.