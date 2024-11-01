сегодня в 12:24

Жители Подмосковья могут поучаствовать в опросе о безопасности банковских услуг

С 1 по 24 ноября 2024 года Банк России проводит онлайн-опрос об удовлетворенности безопасностью банковских услуг. Это возможность напрямую рассказать ЦБ о том, с какими видами мошенничеств вы могли столкнуться, как кредитные организации реагировали на ваши жалобы и информировали ли вас банки о правилах безопасного финансового поведения, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Опрос анонимный, пройти его можно по ссылке.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте регулятора. Сведения, полученные в ходе проведения опроса, будут использоваться для того, чтобы улучшить информационную безопасность в кредитно-финансовой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.