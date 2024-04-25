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Жители Подмосковья могут поучаствовать в образовательной сессии «Учителя в сети»

28 апреля в зале «Атриум» павильона 57 на ВДНХ состоится образовательная сессия «Учителя в сети». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На сессии участникам расскажут об эффективном ведении социальных сетей. Эксперты поделятся новейшими методиками использования социальных сетей в образовательном процессе, раскроют секреты успешного привлечения и взаимодействия с аудиторией.

Участники смогут применить теоретические знания на практике во время мастер-классов. Опытные специалисты продемонстрируют передовые инструменты и техники, которые помогут оптимизировать работу в социальных сетях. Сессия также предоставит уникальную возможность обмена опытом с коллегами. Участники смогут поделиться своими наработками, обсудить актуальные вопросы и получить ценные советы от других профессионалов.

Не менее важным аспектом встречи станет очное знакомство с участниками сообщества Москвы и Московской области. Это позволит установить новые профессиональные контакты, расширить круг общения и создать прочные связи для дальнейшего сотрудничества.

Чтобы посетить образовательную сессию «Учителя в сети», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.