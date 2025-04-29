Жители Подмосковья могут поучаствовать в международном фестивале креативных индустрий

Правительством Самарской области совместно с фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» при поддержке Минпромторга России в период с 21 по 23 мая на площадках города Самары будет проводиться международный фестиваль креативных индустрий «АРТПРОМ». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Индустрия «АРТПРОМ» входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!», представляющего собой глобальную коммуникационную площадку с уникальным форматом взаимодействия специалистов ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи по обмену опытом и воплощению в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.

Запущенная фестивалем линейка проектов индустрии «АРТПРОМ» посвящена 10-летию науки и технологий в Российской Федерации, направлена на объединение разных направлений: сферы науки, промышленности, учебных заведений, индустриальных парков и технопарков, организаций культуры.

Проведение мероприятия позволит регионам нарастить кадровый потенциал, а также создать экосистему для широкого общения молодежи и обмена опытом по воплощению в жизнь технологических достижений, идей и замыслов через инструменты креативных индустрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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