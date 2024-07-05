Жители Подмосковья могут поучаствовать в литературной премии Рождественского

В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением губернатора Московской области от 15.08.2023 №.226-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 20.05.2013 №.118-ПГ. „О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 19.06.2003 №.134-ПГ «Об учреждении областной литературной премии имени Роберта Рождественского» и об утверждении Положения об областной литературной премии имени Роберта Рождественского», премия присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью, по следующим номинациям: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области. В номинации «Поэтический дебют» принимают участие только авторы, возраст которых составляет от 14 до 35 лет.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премии производится по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, редакций средств массовой информации.

Соискатели премии представляют следующие материалы: книгу (книги) стихотворений автора, а также сопроводительное письмо ходатайствующего органа, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места жительства, контактные данные, краткая характеристика литературного творческого пути.

В комплекте материалов также представляется информация, свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально­-культурной жизни общества, согласие на обработку персональных данных. В номинации «Поэтический дебют» дополнительно представляются рецензии и отзывы поэтов, руководителей литературных объединений и студий.

Прием документов от соискателей премии осуществляется в течение 2-х месяцев со дня опубликования информации о проведении конкурса в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». Присланные на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.

Документы принимаются по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, дом 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Рождественского». Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86 — Елена Гладилина.

Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства культуры и туризма Московской области: mk.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.