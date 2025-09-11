Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Среда возможностей»

Цель конкурса — раскрытие и развитие потенциала детей и подростков, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путем создания для них поддерживающей и развивающей среды.

К участию приглашаются НКО, ТОСы, КЦСОНы, бюджетные организации (библиотеки, музеи, дома культуры и др.), ведущие свою деятельность в населенных пунктах с численностью жителей до 70 тыс. человек. Обязательное условие участия в конкурсе — предоставление возможностей для детей и подростков участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь.

Победители получат финансовую поддержку до 1 млн руб., экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях фонда.

Прием заявок пройдет с 4 сентября по 30 октября на территории восьми федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.