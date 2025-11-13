Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Слава Героям Отчизны!»

Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный (online) конкурс, посвященный дню героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!» проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу». Конкурс состоится 24.12.2025 г. и приурочен к государственному празднику, Дню Героев Отечества, отмечаемого ежегодно в России 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основной целью ежегодного Всероссийского открытого дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню Героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!» проводимого в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу» является: поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации и усиление работы, направленной на воспитание патриотических чувств граждан России на примере Героев нашей Отчизны, сохраняя преемственность поколений.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Администрации Санкт-Петербурга. Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса региональная общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

В целях пропаганды высоких моральных и нравственных принципов, а также активизации патриотического воспитания граждан, проживающих в Вашем регионе, предлагаем Вам через имеющиеся средства массовой информации, подотчетных Вам и имеющихся на территории Вашего региона, донести до жителей информацию о предстоящем грандиозном событии в культуре, чтоб Вы смогли испытать гордость за своих земляков, находящихся на передовых позициях в развитии гражданского общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.