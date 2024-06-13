Стартует всероссийский конкурс «Семья и будущее России-2024»

Жителей Московской области приглашают принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2024. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Организаторами конкурса являются Фонд Андрея Первозванного при поддержке Факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Фонда целевого капитала «Истоки».

К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты журналистов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также Заявки-анкеты представителей ВУЗов. Заявки необходимо заполнить Заявку-анкету Заявителя в Google Формы по ссылке.

Доступ к заявкам открыт после официального объявления на сайте Фонда Андрея Первозванного: https://fap.ru/news-publications-svyatost-materinstva/tpost/c60fd697m1-startuet-priem-zayavok-na-vserossiiskii.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» работы (3 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

В 2024 году учреждена новая номинация — «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года

Работы на конкурс принимаются до 25 июля. Ссылки и материалы в файлообменниках должны быть доступны до 01.12.2024 года.

Более 160 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены в Москву 24–27 октября на традиционную трехдневную конференцию (проезд и питание за счет участника, проживание — за счет организаторов).

Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Общий призовой фонд 1 000 000 рублей (Выделяется Всероссийской программой «Святость материнства»

Фонда Андрея Первозванного). Денежные призы выплачиваются за 1, 2, 3 место в каждой номинации, также денежный приз получают участники, отмеченные Спецпризами Председателя жюри конкурса.

Заявку может подать один автор (коллективные заявки не принимаются). В Заявке должно быть 3 материала. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено. Регистрационный номер вашей заявки организаторы пришлют вам на электронную почту в течение 2 недель после обработки данных (процесс обработки заявок занимает много времени — не затягивайте с отправкой заявок).

Положение о конкурсе находится в приложении к информационному Письму, а также на странице сайта Фонда Андрея Первозванного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.