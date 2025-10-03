Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Лучший вожатый России»

Конкурс проводится с целью поощрения специалистов, участвующих в организации деятельности детского коллектива (вожатых) организаций отдыха детей и их оздоровления, и кураторов образовательного центра «Сириус» (Образовательного фонда «Талант и успех»).

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет — специалисты, участвующие в организации деятельности детского коллектива (вожатые) в организациях отдыха детей и их оздоровления и в образовательном центре «Сириус».

В 2025 году заявочная кампания конкурса проводится в период с 1 октября 2025 года по 12 ноября 2025 года включительно.

Для участия в конкурсе по направлению «Вожатые субъектов Российской Федерации» органу государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему государственное управление в сфере образования, и/или органу государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему государственное управление в сфере молодежной политики, и/или уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, и/или региональному координатору Всероссийского проекта «Навигаторы детства» необходимо в срок до 12 ноября 2025 года направить письмо-заявку, составленное в свободной форме, на официальную почту Всероссийского проекта «Лига вожатых» (ligav@rdcentr.ru) с темой электронного письма «Лучший вожатый России / Вожатые субъектов Российской Федерации / Наименование субъекта Российской Федерации» (например, «Лучший вожатый России / Вожатые субъектов Российской Федерации / Брянская область»), приложив конкурсные материалы.

