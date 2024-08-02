Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Лучший бухгалтер АПК»

В стране начинается Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в номинации на звание «Лучший бухгалтер агропромышленного комплекса — 2024», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Первый тур проводится заочно путем анкетирования. Задание первого тура состоит из 10 вопросов, которое размещено в анкете участника на сайте Министерства сельского хозяйства России.

Заполненные анкеты участников конкурса с приложенными к ним ответами на вопросы направляются в срок до 30 августа 2024 г. в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронную почту: RyzhenkoPI@mosreg.ru.

Второй тур будет проводиться в Минсельхозпроде Московской области в виде письменного экзамена, а в третий выйдут финалисты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первых двух туров. Результаты подведет конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства России.

Победители и лауреаты конкурса получат именные дипломы, квалификационные аттестаты профессиональных бухгалтеров АПК и поощрительные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.