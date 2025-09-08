Жители Подмосковья могут поучаствовать в ИТ-диктанте

Принять участие во Всероссийской образовательной акции по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант» могут все желающие. Мероприятие приурочено ко Дню программиста России и в 2025 году пройдет с 12 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями. По результатам каждый пользователь в личном кабинете получает именной сертификат с указанием количества баллов.

Узнать подробности акции и принять участие в ИТ-диктанте можно на сайте https://ит-диктант.рф/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.