Жители Подмосковья могут поучаствовать в интернет-конкурсе

Союз охраны птиц России начал прием работ на четырнадцатый интернет-конкурс птичьих кормушек. В конкурсе могут принять участие все желающие, без ограничения возраста, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Московское отделение Союза охраны птиц России — наш давний партнер. Информация, которую мы получаем от орнитологов и бердвотчеров, помогает анализировать состояние популяций пернатых, в том числе и внесенных в Красную книгу Подмосковья. И мы, соответственно, поддерживаем гуманитарные инициативы Союза. Поэтому я приглашаю всех жителей области принять участие в конкурсе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Заявки принимаются с 1 декабря по 24 марта будущего года в следующих номинациях: «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц), «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка), «Пернатые гости» (фотографии птиц на ваших кормушках; кормушка, хотя бы частично, тоже должна быть в кадре). Автор работы для участия в первой и второй номинациях обязательно должен присутствовать на фото.

В конкурсе предусмотрены также подноминации: «Самое массовое скопление» (максимум птиц на кормушке), «Самая многовидовая фотография» (чем больше видов птиц в кадре — тем больше шанс на победу в конкурсе), «Самый редкий гость» (фотография с редким посетителем кормушки). Фото можно загрузить по адресу: https://www.birds-konkurs.ru/.

Каждый месяц Жюри будет выбирать по пять лучших работ в каждой номинации и подноминациях. Авторы лучших работ получат поощрительные призы и электронные Грамоты. К 1 апреля — Международному Дню птиц — членами Жюри будет выбрано по одному победителю среди номинантов каждого месяца. Победители будут награждены ценными призами и грамотами.

