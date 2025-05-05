Жители Подмосковья могут поучаствовать в фотоконкурсе «Агромир глазами школьника»

Россельхозбанк совместно с фондом «Сколково» запускают новый конкурс «Агромир глазами школьника», целью которого является показать уникальный взгляд молодых участников на сельское хозяйство и их регион. Этот творческий проект предоставляет школьникам любого возраста возможность поделиться своими мыслями и впечатлениями через фотографию и мини-историю. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участникам предлагается сделать фотографию на тему сельского хозяйства — будь то поле, трактор, фермер, корзина с помидорами или даже любимый питомец на фоне урожая — и рассказать, почему выбрали именно этот образ, а также поделиться историей о своем регионе объемом до 1 000 знаков.

Заявки принимаются до 11 мая включительно. Не обязательно быть профессиональным фотографом — главное, чтобы участник смог показать свое восприятие агромира. В рамках конкурса отбираются 10 финалистов, чьи работы и истории разместят на сайте, где все пользователи смогут проголосовать за любимый снимок. По результатам голосования определятся три победителя, которые получат портативные колонки. Остальные финалисты получат подарки — стильные шопперы и худи. Итоги конкурса и церемония награждения пройдут 20 мая в формате онлайн-трансляции.

В ведомстве отметили, что данный конкурс способствует развитию интереса школьников к сельскому хозяйству, инновациям и региональной идентичности, а также стимулирует проявлять творческий подход к осмыслению важной отрасли страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.