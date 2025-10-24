Жители Подмосковья могут поучаствовать в форуме «Открыто для всех»

По поручению зампредседателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой от 15 сентября 2025 г. NоТГ-П45-34083 Агентством при участии Фонда «Росконгресс» в г. Москве 24 и 25 ноября планируется проведение Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» (далее — форум). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках форума состоится деловая программа, направленная на обсуждение актуальных вопросов интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь. Концепция — «форум-город» возможных решений и пространств с отдельными локациями, демонстрирующими лучшие практики для людей с особенностями развития и здоровья в сфере доступности и безбарьерности среды, реабилитации, образования и спорта.

В деловой программе форума запланировано проведение церемонии награждения премией «Открыто для всех», в рамках которой будут отмечены регионы Российской Федерации с наибольшей активностью бизнеса, вовлеченного в создание доступной среды, товаров и услуг для людей с инвалидностью и подписавшего Национальный инклюзивный договор.

Кроме того, в период с 24 по 30 ноября состоится Всероссийская неделя «Открыто для всех» (далее — Всероссийская неделя). На различных площадках будут проведены мотивационные, развлекательные и познавательные мероприятия, способствующие развитию инклюзии, повышению осведомленности общества о жизни людей с инвалидностью, изменению стереотипов о них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.