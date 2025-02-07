Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Союз талантов России»

С 31 мая по 1 июня 2025 года в Колонном Зале Дома Союзов состоится XXXI Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России», посвященный 80-летию Великой Победы и поддержке специальной военной операции, сообщает пресс-служба организаторов.

Победители фестиваля примут участие в Праздничном Юбилейном Гала-концерте «Песни, опаленные войной». Видеозапись проекта традиционно осуществляет телекомпания ВГТРК Россия-1.

31 мая — 1 июня 2024 года с успехом прошел XXX Юбилейный Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России», который на протяжении многих лет поддерживает Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Более 2 200 конкурсантов прибыли на праздник детского и молодежного творчества из 109 городов и поселков России, среди них дети с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без родителей, а также семьи военнослужащих — участников специальной военной операции.

Заявки на участие заполняются по форме Word, прием заявок осуществляется на почту: festival@souztalantov.com. Также подать заявку можно на сайте www.souztalantov.com. Заявки принимаются до 30 апреля 2025 г.

Задать вопросы можно по телефону: +7 (929) 008-59-88 (WhatsApp, Telegram).

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