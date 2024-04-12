Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Песни нашего полка»

В рамках акции пройдут песенный конкурс и большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Большой праздничный концерт «Песни Победы» запланирован 6 мая 2024 года в 16:00 в концертном зале «Москва» по адресу: г. Москва, просп. Андропова, 1, этаж 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.