Жители Подмосковья могут посетить экоферму «Елизарово»

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В Московской области растет число объектов агротуризма. Все больше жителей хотят проводить время на природе, общаться с животными и узнавать новое. В городском округе Шаховская открыты двери экофермы «Елизарово»: лошади, куры и другие животные каждый день ждут новых посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гости смогут посмотреть столярную мастерскую, приобрести натуральные фермерские продукты и сделать красивые фотографии на память. Также на ферме проводятся различные мероприятия, например, свадебные церемонии. На территории хозяйства имеется необходимая для комфортного проживания туристская инфраструктура.

Развитие сельского туризма является одним из приоритетных направлений работы, на сегодняшний день услуги в данной сфере предоставляют более 250 организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.