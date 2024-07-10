Жители Подмосковья могут получить просветительскую награду «Знание.Премия»

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия». Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте . Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах, сообщает пресс-служба организаторов.

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тыс. человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 млн зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

100 номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и др.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

В 2023 году «Знание.Премия» собрала свыше 18 тыс. заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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