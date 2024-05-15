Жители Подмосковья могут получить профессию в области ИИ с господдержкой

Стартовал набор на курсы в области искусственного интеллекта. Обучение проходит в онлайн-формате. При этом до 90% стоимости одного курса финансирует государство. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На курсах можно получить такие специальности, как: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ. Всего для слушателей доступен на выбор 31 курс по наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Стать участником проекта могут граждане РФ старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием, студенты колледжей и вузов.

Выбрать программу и зарегистрироваться можно на сайте университета 2035.

Программа обучения реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.